الجيش الإسرائيلي: أضرار في قاعدة عسكرية استهدفها حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنّ أضرارًا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية العسكرية “ميرون” (شمال) التي استهدفها حزب الله اللبناني، السبت، دون أي خطر على استمرارية العمل فيها.

وقال الجيش، في بيان بثته إذاعة الجيش، إنّ “أضرارًا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية التي هاجمها حزب الله، في منطقة ميرون، لكن لا يوجد خطر على استمرارية العمل فيها”.

وأضاف الجيش “تم عمل نسخة احتياطية لجميع الأنظمة، لذا لا خطر على استمرار العمل بالقاعدة، لكن يجري التحقيق في القضية”.

والسبت، أعلن حزب الله استهدافه قاعدة المراقبة الجوية في منطقة “ميرون”، بـ62 صاروخًا، كرد أولي على اغتيال تل أبيب لنائب رئيس المكتب السياسي في حركة (حماس) صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ أيام.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات رصدت إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه ميرون.

عمليات الأحد

والأحد، أعلن حزب الله قصفه مناطق عدة في شمال إسرائيل، وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا، وحقق إصابات مباشرة.

كما أكد أنه استهدف ثكنة زرعيت ‏بصواريخ بركان، وحقق إصابات مباشرة.

واستهدف الحزب أيضًا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.

وأعلن أيضًا استهداف موقع المرج وموقع ميتات بالأسلحة المناسبة وتحقيق فيه إصابة مباشرة.

وكشف عن استهدافه دبابة في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي الأثناء قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إن “العدو الصهيوني يستهدف بالقذائف الدخانية وسط مدينة الخيام جنوبي لبنان”.

و”تضامنًا مع قطاع غزة”، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا متقطعًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.