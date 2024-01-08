العوا: أرجح توقف الحرب لعدم قدرة إسرائيل على الاستمرار وصمود الفلسطينيين يحكم مسار التفاوض (فيديو)

رجح المفكر الإسلامي والفقيه القانوني محمد سليم العوا، توقف الحرب الإسرائيلية على غزة لعدم قدرة تل أبيب على الاستمرار، مشيرا إلى أن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني هو ما يحكم مسار التفاوض.

وقال خلال حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأحد، إن “حركة حماس خططت جيدا لأحداث 7 أكتوبر وحين دخلت المعركة كانت تعرف أبعادها ومستعدة لتوابعها”.

وأشار إلى ثقته المطلقة في أن “الحكومة المصرية لن تقبل مسألة تهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في لقاء العوا: