العوا: أرجح توقف الحرب لعدم قدرة إسرائيل على الاستمرار.. وصمود الفلسطينيين يحكم مسار التفاوض (فيديو)
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8/1/2024
رجح المفكر الإسلامي والفقيه القانوني محمد سليم العوا، توقف الحرب الإسرائيلية على غزة لعدم قدرة تل أبيب على الاستمرار، مشيرا إلى أن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني هو ما يحكم مسار التفاوض.
وقال خلال حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأحد، إن “حركة حماس خططت جيدا لأحداث 7 أكتوبر وحين دخلت المعركة كانت تعرف أبعادها ومستعدة لتوابعها”.
وأشار إلى ثقته المطلقة في أن “الحكومة المصرية لن تقبل مسألة تهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في لقاء العوا:
- الاحتلال يضرب من الجو والمواجهة على الأرض أظهرت عدد قتلى الصهاينة
- الجيش الإسرائيلي واجه على الأرض في غزة ما لم يخطر على باله والمقاومة قضت على الأسطورة الإسرائيلية
- المقاومة الفلسطينية لديها القدرة التكنولوجية العالية ولديها الإصرار على تحرير الأرض
- كان المتوقع أن يأتي طلب وقف الإبادة الجماعية في غزة لمحكمة العدل الدولية من بلد عربي
- لا أمل عندي في تغير المجتمع الدولي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن الأمل في الشعوب
- المجازر الصهيونية الوحشية في غزة على شاشات التلفزيون حركت مشاعر الشعوب
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- إسرائيل لا يمكن أن تضمن لبلد عربي الأمن أو الرخاء وهي تحتاج لمليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية سنويا
- أرجح توقف الحرب لعدم قدرة إسرائيل على الاستمرار وصمود المقاومة والشعب الفلسطيني هو ما يحكم مسار التفاوض
- حماس خططت جيدا لأحداث 7 أكتوبر وحين دخلت المعركة كانت تعرف أبعادها ومستعدة لتوابعها
- عندي ثقة مطلقة في أن الحكومة المصرية لن تقبل مسألة تهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى
- التفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة لأنها الأمل الوحيد في التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية
- حماس ستظل باقية وخطط إسرائيل وأمريكا لاستئصالها من القطاع مجرد أحلام
- القرار العربي بإدخال المساعدات إلى غزة لم نر له أثرا على الأرض ولا بد من تفعيله فورا لإنقاذ أهلنا في القطاع
المصدر : الجزيرة مباشر