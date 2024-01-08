“لا حياة بعد دينا”.. صحفي فلسطيني يودع ابنته وابنه وزوجته بعد استشهادهما بقصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

ودع الصحفي في تلفزيون فلسطين سمير راضي ابنته وابنه وزوجته الذين استشهدوا في قصف الاحتلال على منزلهم بقطاع ⁧‫غزة‬⁩.

وقال راضي وهو ممسك بابنته “هذه دينا، عمرها 6 سنوات بنتي الوحيدة على 3 أولاد”.

وأضاف “فقدت ابني حمزة البكر، فقدت أمهم، فقدت دينا حبيبتي، هي كل حياتي كانت، لا حياة بعد دينا”.

وتابع “حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تآمر علينا، وعلى كل من خذلنا، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

الصحفي في تلفزيون #فلسطين سمير راضي يودع ابنته وابنه وزوجته الذين استشهدوا في قصف الاحتلال على منزلهم بقطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/y93dCHiVc5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين أكثر من 23 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.