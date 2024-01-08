نازحون لم يجدوا خياما فلجأوا إلى حاويات الشاحنات للسكن فيها برفح (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع نازحين في قطاع غزة لم يجدوا خياما تؤويهم، فلجأوا إلى حاويات الشاحنات للسكن فيها على الأرصفة في رفح.

وقال بلال دعبس أحد سكان هذه الحاويات للجزيرة مباشر “أنا من سكان بيت لاهيا، نزحت على جباليا بعدها نزحت إلى منطقة المغازي، مكثت هناك حوالي شهر”.

وأضاف “بعدها أسقط جيش الاحتلال مناشير يأمرنا فيها بالتوجه إلى منطقة تل السلطان في رفح والآن أتواجد أنا وعائلتي في دوار أبو السعيد في منطقة رفح”.

ويتابع في أسى “كما ترى نقيم في حاويات لنقل القمح لعدم وجود خيام ونحن 17 عائلة أنا وأبي وأخي وعماتي وأولادهم في منطقة المنتزة”.

وعن مصدر الحاويات قال “الحاويات خاصة بالشركة التي كنت أعمل بها، وهناك سيارة ثلاجة يعيش فيها عائلتان، وحال سقوط الأمطار نجمع الأطفال والنساء ونضعهم في هذه الحاويات”.

وختم في نهاية حديثه قائلا “نتمنى من الله أم نعود إلى بيوتنا في الشمال في بيت لاهيا”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 23084 شهيدا، و58926 جريحا، 70% منهم من الأطفال والنساء ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.