الأمم المتحدة: عدد الصحفيين القتلى على يد إسرائيل بغزة “مرتفع للغاية”

قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، إن “عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة مرتفع للغاية”.

وأضافت فلورنسيا سوتو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: “رأينا هذه التقارير المروعة، ونحن قلقون للغاية بشأن (مقتل) الصحفيين في غزة، ونعلم أن العدد مرتفع للغاية خلال الفترة القصيرة التي بدأ فيها الصراع”.

كما قدمت المتحدثة الأممية التعازي لأسر وزملاء الصحفيين الفلسطينيين حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا اللذين استشهدا في جنوب قطاع غزة.

واستشهد الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها، خلال تغطيتهما الصحفية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

مستمرون رغم الوجع pic.twitter.com/J9ZA7sEILn — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) January 8, 2024

وجاءت تصريحات سوتو بعد استشهاد صحفيين فلسطينيين اثنين آخرين في هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، الاثنين، ما رفع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 112، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (7 أكتوبر)، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد عبد الله بريص، والشهيد محمد أبو داير”.

وأكدت سوتو أن “الصحفيين خاطروا بحياتهم من أجل إيصال الحقيقة للجميع في أنحاء العالم، ويزداد الأمر صعوبة في ظل الظروف التي يواجهونها هناك”.

وأردفت “نجدد التأكيد أنه يجب حماية الصحفيين، مثلهم مثل أي مدنيين آخرين، وأنه لا ينبغي استهدافهم بسبب العمل الذي يقومون به هناك”.

وكانت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة رقابية دولية، قالت إن “77 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا في حرب غزة حتى صباح الأحد، من بينهم 70 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين”.

وأوضحت في تقرير لها أن “عدد القتلى من الصحفيين عدد يفوق بكثير جميع الصحفيين الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2022”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.