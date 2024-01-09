بعد منعهم من الوصول إليها.. تجار في غزة يتلفون مواد غذائية فاسدة بمئات آلاف الدولارات بسبب قطع الكهرباء (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قيام العديد من تجار قطاع غزة بإتلاف مواد غذائية لم تعد صالحة للاستخدام بسب تضررها من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المبردات عن العمل.

وقال أحد التجار إنه أتلف لحومًا وذرة وسمكًا لم تعد صالحة للأكل بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المبردات مما أدى إلى فسادها.

وأشار إلى أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى هذه البضائع على مدار 33 يومًا بسبب الاجتياح الإسرائيلي، مما أدى إلى توقف مولدات الكهرباء عن العمل. وقال إن خسائره تصل إلى 200 ألف دولار.

وتسببت العملية البرية الإسرائيلية والقصف المكثف لطائرات الاحتلال في تهجير سكان شمالي قطاع غزة، ومنعهم من العودة إلى بيوتهم ومحالهم.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.