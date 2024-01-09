شاهد: سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بخان يونس

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، مشاهد من استهداف مقاتليها لقوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخان يونس.

وتظهر الصور التي نشرتها سرايا القدس جنديين إسرائيليين على الأقل داخل أحد المنازل قبل استهدافه.

وأظهر أحد المقاطع إطلاق قذيفة على المنزل وتفجيره، فيما يتابع أحد المقاتلين إطلاق النار من الرشاش للقضاء على من يبدو أنهم خرجوا من المنزل.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة RPG شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت تحشدات إسرائيلية في منطقة معن شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل، وفق بيان لها.

وتشهد مدينة خان يونس اشتباكات وهجمات إسرائيلية عنيفة جدا، وسط إعلان الجيش، توسيع عملياته العسكرية البرية داخلها.

وتوغل الآليات العسكرية في المناطق الشرقية من المدينة ووسطها حيث تتمركز الآليات قرب مبنى البلدية، وتعجز عن التقدم بفعل ضربات المقاومة.