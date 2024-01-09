“كوب مياه نظيفة”.. حلم آلاف النازحين في مدينة رفح بغزة (فيديو)

تعاني مئات الأسر الفلسطينية النازحة من عدم توفر أبسط مقومات الحياة، أبرزها النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب في المنطقة القريبة من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

غالية السيقلي إحدى النازحات تروي حجم المأساة التي تعيشها هي وأبناؤها من عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة هناك: “أنا لما بعمل فطور لأولادي الصباح لازم ألف على الخيام عشان أجيب معلقه أو صحن أو كبايات، أنا وأولادي بنام بثلاثة إحرامات”.

أجبر العدوان الإسرائيلي النازحين على ترك منازلهم بحثاً عن مأوى وحياةٍ أفضل، لكن وصولهم لمخيمات النزوح لم يكن إلا بداية معاناةٍ جديدة تمثلت في البحث عن مياه جف ريقهم في البحث عنها.

أصبح الحصول على مياه نظيفة للشرب أمرا معقدا جداً بالنسبة للنازحين في مدينة رفح، ما جعل الكثير منهم يعتمدون على المياه الملوثة لتلبية احتياجاتهم الضرورية منها، مما يشكل تهديداً كبيراً لصحتهم.

“حياتنا حياة عذاب، حياة تعيسة جداً فوق ماتتخيل” هكذا وصف صالح السيقلي أحد النازحين من مدينة غزة الكارثة الإنسانية التي يعيشها هو وأبناؤه في مخيمات الإيواء، مضيفًا: “امبارح جابوا شاحنة ميه حلوه ورموها في الشارع انت وشطارتك عاد، تأخذ ميه متحصلش ميه، رمي هيك في الشارع “.

وفي سياق المعاناة ذاتها، يروي شمس صيام أحد النازحين: “وضع الميه سيء، مجاري والميه المالحة مش صالحة كمان، حتى الميه اللي بنجيبها من المعبر بنشفان الريق”.

تعكس قصة معاناة النازحين في مخيمات الإيواء بحثاً عن مياه الشرب النظيفة تحدياً كبيراً يعانيه الآلاف الذين نزحوا بحثاً عن الحياة في واقع مرير يتكبدون آلامه ومعاناته يوماً تلو الآخر منذ بدء الحرب.