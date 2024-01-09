متظاهرون يقطعون عدة جسور في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أقدم متظاهرون على قطع عدة جسور رئيسية في ولاية نيويورك الأمريكية، الاثنين، مطالبين بوقف إطلاق النار.

وقطع المتظاهرون جسور مانهاتن وبروكلين وويليامزبيزغ، بالإضافة إلى نفق “هولند”، ورفعوا لافتات تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد منهم وفرقت المحتجين.

والأحد نظم ناشطون عدة وقفات أمام معالم بارزة في نيويورك، أبرزها مكتبة نيويورك العامة و “تايمز سكوير” ومبنى صحيفة نيويورك تايمز ومركز لينكولن للفنون المسرحية الذي أغلقت الشرطة مداخله.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين أكثر من 23 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.