مدير مستشفى غزة الأوروبي للجزيرة مباشر: غارة إسرائيلية كادت تسبب كارثة (فيديو)

كشف الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي في غزة، عن طبيعة ما حصل فجر الثلاثاء من إطلاق نار على المستشفى الذي أسسه الاتحاد الأوروبي في القطاع.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء “حدث إطلاق النار بشكل سريع في ساعات الفجر، الواحدة والنصف صباحًا، لحسن الحظ لم يكن هناك أشخاص، وكانت الساحة فارغة، لو كان هناك تجمُّع كما العادة لأدى إلى حدوث كارثة”.

وأكد أن المستشفى “مدني بامتياز يقدم خدمات طبية للجرحى”، وطالب بأن يكون محميًّا وآمنًا.

وقال إنهم لا يتوقعون مهاجمة المستشفى المدعوم من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنهم خاطبوا الأوروبيين والجهات المعنية لتشكيل حماية للمستشفى، مبديًا أمله أن يعمل الاتحاد الأوروبي على المحافظة على المستشفى وعدم استهدافه مرة أخرى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الثلاثاء، بأن قصفًا إسرائيليًّا عنيفًا استهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومناطق متفرقة من المدينة.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية جنوب شرق خان يونس بالتزامن مع القصف المدفعي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.