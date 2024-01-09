ناشطون يقاطعون كلمة لبايدن ويهتفون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قاطع ناشطون، الاثنين، كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى كنائس تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وسط هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وخلال حديث بايدن قاطعته فتاة، وقالت له “إذا كنت مهتما حقا بالأرواح التي فُقدت هنا (الولايات المتحدة) فعليك أن تحترم الأرواح التي فُقدت وتدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين”.

وبدأ المحتجون يهتفون بضرورة وقف الحرب في غزة، التي تدعمها الولايات المتحدة وترفض إطلاق النار.

من جهته، رد بايدن على المحتجين، وقال إنه يعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتشجيعها على تقليص هجماتها في غزة “والخروج بشكل كبير من غزة”.

وقال بايدن “أتفهم مشاعرهم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى تقليص (الهجمات) والخروج بشكل كبير من غزة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويلقى هذا العدوان الإسرائيلي على غزة دعما ماليا وعسكريا واقتصاديا أمريكيا.

وقد زار بايدن إسرائيل، وأعلن تضامنه مع إسرائيل، ورفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كما منعت الولايات المتحدة إصدار قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار.