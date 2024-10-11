صرخات وألم وخوف.. طواقم الدفاع المدني تنتشل 11 مصابًا من عائلة “أبو صقر” في غزة (فيديو)

انتشلت قوات الدفاع المدني الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة 11 مصابًا من عائلة “أبو صقر” الفلسطينية، كانوا محاصرين في منزلهم بمنطقة بئر النعجة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مشاهد مؤلمة لعملية الانتشال وانتشار الدماء في أنحاء المكان.

صرخات وألم وخوف.. طواقم الدفاع المدني تنتشل 11 مصابًا من عائلة أبو صقر كانوا محاصرين في منزلهم بمنطقة بئر النعجة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Svv89X9ln5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2024

هذا في الوقت الذي استشهد فيه ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بقصف للاحتلال استهدف المواطنين في رفح بجنوب قطاع غزة، وجباليا شمالا، وغزة المدينة.

وأفادت مصاد محلية، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 6 شهداء جراء غارات جوية على رفح، وأن تلك الجثامين وصلت إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس صباح اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,126، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,117 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا و231 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.