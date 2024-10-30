مُسن في غزة: لم آكل الطماطم منذ 3 أشهر وطبق السلَطة تكلفته 30 دولارا (فيديو)

قال مُسن في قطاع غزة إن أعباء الحياة اليومية باتت تفوق أي قدرة على التحمل، مضيفًا أن أسعار الخضروات والطعام أصبحت عصية على الاستيعاب مع وصول تكلفة طبق السَّلَطة إلى نحو 30 دولارًا.

وأضاف المسن، الذي تحدث للجزيرة مباشر في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أنه لم يشتر الطماطم منذ 3 أشهر بعد ارتفاع الكيلوغرام منها إلى نحو 50 شيكلًا (نحو 14 دولارًا).

وتابع أن تكلفة الطبق الواحد من سلَطة الخضروات أصبح 100 شيكل (28 دولارًا)، قائلًا إن هذا الوضع أصبح خارج التحمل في ظل نزوحه من منزله في رفح إلى دير البلح بوسط القطاع.

وقال مواطن آخر إنه نازح من شمال القطاع إلى جنوبه، ولا يستطيع توفير الطعام لأسرته بسبب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، موضحًا أنه يعتمد في طعامه على ما توفره “تكية” المساعدات.

وأضاف أنه يمشي إلى جوار ابنه وهو يتطلع إلى الأطعمة والخضروات معروضة للبيع بأسعار مبالغ فيها ولا يستطيع توفيرها له، قائلًا إنه يجب إيقاف هذه الحرب.

وأنحى بائعو خضروات، في حديثهم للجزيرة مباشر، باللائمة في ارتفاع الأسعار على التجار الذين يحتكرون البضائع، قائلين إن التجار يبيعونهم الخضروات بأضعاف قيمتها الحقيقية، مما يدفعهم بالتالي إلى بيعها بأسعار كبيرة لتأمين قوت أولادهم.

وأشار بائعون إلى أنهم مواطنون عاديون مثل هؤلاء النازحين، ولا يملكون من أمرهم شيئًا، ولديهم أسر يجب إعالتها، على حد وصفهم.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن 43163 شهيدًا و101510 مصابين، فضلًا عن تشريد أكثر من مليوني شخص في القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارًا مشدَّدًا على قطاع غزة، ولا تسمح إلا بدخول النزر اليسير من البضائع إلى مناطق محدَّدة فقط، بينما تضرب مجاعة واسعة كامل القطاع، وتشتد وطأتها في شماله.

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