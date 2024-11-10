تعهدات جديدة وخطط مستقبلية.. رسالة من مقاتلي حزب الله للأمين العام نعيم قاسم

أعلن مقاتلو حزب الله اللبناني تجديد ولائهم للأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في رسالة رسمية أكدوا فيها التزامهم بنهج المقاومة ومواصلة العمل وفق استراتيجية الحزب.

وتضمنت الرسالة المنشورة السبت، تأكيدات على “الاستعداد التام لمواجهة أي تهديدات محتملة”، مشيرة إلى أن المقاتلين شددوا على “جهوزيتهم العسكرية والمعنوية”.

وأكدت الرسالة على “الالتزام بنهج الأمين العام السابق للحزب، السيد حسن نصر الله“، واصفة إياه بـ”الشهيد الأقدس”، وأن المقاتلين تعهدوا بـ”مواصلة العمل على تحقيق أهدافه في نصرة المستضعفين”.

وتضمنت الرسالة إشارات إلى الاستعدادات العسكرية للحزب، حيث ذكر المقاتلون أنهم “أعدوا ما يكفي من الصليات والمسيرات” لمواجهة أي تهديد محتمل.

وأكد المقاتلون في رسالتهم التزامهم بـ”الحفاظ على إنجازات الشهداء والمضي قدماً في مسار المقاومة وتحرير الأرض”، وفقاً للمصدر.

وأعلن “حزب الله” في 29 أكتوبر/تشرين الأول انتخاب قاسم أمينا عاما له خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل جراء غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.

يأتي هذا التجديد للولاء بعدما تصاعدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يشهد الوضع تبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي اجتاحت بريا جنوب لبنان ودمرت قرى بأكملها.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمال توسع نطاق الصراع في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان.