“تقشعر لها الأبدان”.. صور حصرية تكشف مشاهد مروعة من دوار “أبو شرخ” في جباليا شمال غزة (شاهد)

حصلت الجزيرة مباشر، على صور حصرية من دوار “أبو شرخ” غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، توثق مشاهد مروعة للدمار والضحايا في المنطقة التي تعد من أكثر المناطق خطورة في القطاع.

وتُظهر الصور جثة شهيد فلسطيني كان يحمل عكازًا، ويبدو أنه استشهد في وقت قريب، حيث تُركت جثته مكشوفة تنهشها الكلاب. كما تم رصد جمجمتين منفصلتين داخل أحد المنازل المدمرة؛ مما يعكس حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن المنطقة تُعد شديدة الخطورة، حيث تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي كل من يتحرك في هذا المكان بشكل مباشر؛ مما يجعل الوصول إليها أو تقديم المساعدة شبه مستحيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مشاهد لتفجير ضخم إثر نسف الاحتلال عدد من المنازل في مخيم جباليا للاجئين، حيث أظهرت صور أقمار اصطناعية دمارا واسعا نفذه جيش الاحتلال “بشكل ممنهج” ضد مبان في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة، وفق ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.