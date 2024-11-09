شهداء وجرحى جراء استهداف إسرائيل خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون جراء سلسلة من عمليات القصف التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حيث سقط شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة مروحية لإحدى خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة وخياما تؤوي نازحين في مدينتي غزة وخان يونس.

واستشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمدرسة فهد الصباح، التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم عزبة البحر غرب مدينة رفح.

400 يوم من العدوان

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,552، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي مرت عليه 400 يوم.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 102765 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا، وإصابة 81 آخرين في الساعات الـ24 الماضية.