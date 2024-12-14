أبو عبيدة: الاحتلال تعمَّد قصف موقع لأسراه.. وهذا مصيرهم

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يُحتجز فيه بعض الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القصف تكرر للتأكد من مقتلهم.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن “لدى المقاومة معلومات استخبارية تؤكد أن العدو تعمَّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم”.

وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام قاموا بمحاولات لانتشال الأسرى الإسرائيليين، ونجحوا في انتشال أحدهم، مشيرا إلى أن مصيره غير معروف حتى الآن.

وحمَّل الناطق باسم كتائب القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه “المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم”، واصفا نتنياهو بـ”مجرم الحرب”.

وبالتزامن مع بيان أبو عبيدة، نشرت كتائب القسام فيديو لما يبدو أنها جثث الأسرى الإسرائيليين، وعنونته “نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) وهاليفي (رئيس الأركان) يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل”.

وكانت حماس قد أعلنت قبل أيام أن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أن معظمهم قضوا بقصف الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأكدت الحركة مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يحقق وقف العدوان على قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم.