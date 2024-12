بعد إحراق قسم العناية الوحيد.. نداء عاجل من مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة

نشر الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، نداء استغاثة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى، مؤكدًا أن القنابل ما زالت تُلقى على المستشفى، ويمكن سماع الانفجارات في ساحات المستشفى وعند البوابات.

وقال أبو صفية في ندائه، الذي نشره الخميس “منذ ليلة البارحة، شهدنا العديد من الانفجارات وتدمير المباني القريبة، مع تطاير الشظايا باتجاهنا، ولا يُسمح بدخول أي وفود طبية أو إمدادات ومستلزمات طبية.

نحن بحاجة ماسة إلى إصلاحات تتعلق بإمدادات المياه والأكسجين، لكننا لم نتلقَ أي شيء حتى الآن، لأن قوات الاحتلال لم تسمح بدخول أي مواد ضرورية لدعم النظام الصحي.

أضاف أبو صفية، “منذ البارحة، استقبلنا مصابين من عدة مناطق في شمال جباليا وبيت حانون، ونتعامل حالياً مع 85 مصاباً، بما في ذلك عشرة حالات تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً”.

وقال “للأسف، نفتقر إلى التخصصات اللازمة لعلاج معظم هذه الإصابات، والعديد منها جراحة المخ والأعصاب وجراحة الاوعية الدموية وكذلك جراحة العظام”.

وناشد أبو صفية المجتمع الدولي بفتح ممر إنساني والسماح بدخول الإمدادات الطبية والمعدات والإسعافات حتى تتمكن المستشفى من تقديم خدمات طبية آمنة.

خاصة وأن المستشفى لا يزال يعاني من نقص في المياه والأكسجين والكهرباء، ولم تسمح قوات الاحتلال بدخول الإمدادات الأساسية.

وأكد أبو صفية على أن وحدة العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، التي تضررت بشدة في حريق قبل يومين بسبب القصف المباشر لقسم العناية، خضعت لبعض الإصلاحات؛ ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلة في الشبكة الكهربائية.

وتابع “نحن بحاجة إلى إمدادات إضافية لاستعادة القسم، لأنه قسم العناية الوحيد التي تقدم خدمات العناية المركزة للأطفال والبالغين في شمال غزة”.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد وصف الأوضاع في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة بأنها “مروعة حقًّا”، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المنطقة.

وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة إكس، إن فرق الصحة العالمية وشركائها تمكنوا قبل يومين من الوصول إلى المستشفى بالرغم من القصف والهجمات، حيث قاموا بتسليم 5 آلاف لتر من الوقود، إلى جانب كميات من الغذاء والأدوية.

وأشار إلى أنه تم نقل 3 مرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء الطبي -أكبر مستشفيات غزة- لمتابعة تلقي العلاج.

.@WHO and partners reached Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza two days ago, amid hostilities and explosions in the vicinity of the hospital during the mission. The team delivered 5000 liters of fuel, food and medicines, and transferred 3 patients and 6 companions to Al-Shifa… pic.twitter.com/N7V0O824Sq

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 16, 2024