اجتمعت عليها المحن.. نازحة غزّية مريضة بالسرطان تكافح لرعاية طفليها التوأم في غياب زوجها الأسير (فيديو)

تعددت أشكال معاناة النازحة الغزّية ميساء علاء، المصابة بمرض سرطان الثدي، في ظل عدم توفر العلاج اللازم، فضلا عن معاناتها في رعاية طفليها التوأم، اللذين لا تستطيع توفير الحليب لهما، مع غياب زوجها الأسير منذ 7 أشهر.

روت ميساء قصتها للجزيرة مباشر، قائلة: “أنا زوجي أسير وأعاني من سرطان الثدي وكنت بحاول أتعالج من المرض لكن حتى الآن ما في علاج ولا أجهزة طبية متوفرة”.

وتابعت: “ولدت طفلين توأم أيمن وغزل عمرهم شهر، كنت حاملا بهما قبل أسر زوجي وبعاني من عدم توفر الحليب.. مفيش أي حليب متوفر ولا حتى غذاء وصار عندنا ضعف في الدم”.

وأشارت ميساء إلى أنها كانت تتمنى أن تلد طفليها في وجود زوجها، وفي ظل ظروف أفضل من الظروف الحالية في قطاع غزة، مضيفة: “زوجي تم أسره لما كنا نازحين من الشمال للجنوب ونادوا عليه وأخذوه، ومعرفش وين أخذوه وانقطع الاتصال معه”.