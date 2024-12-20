دعوات للحشد في المسجد الأقصى لمواجهة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين

دعا عضو المكتب السياسي رئيس مكتب شؤون القدس بحركة (حماس) هارون ناصر الدين، إلى الحشد في المسجد الأقصى المبارك، لصد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، و”مخططاتهم الخبيثة والمتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية”.

وقال هارون، اليوم الجمعة، في بيان نشرته (حماس) إن “مساعي قوات الاحتلال والمستوطنين المستمرة لتهويد الأقصى ومدينة القدس، تستدعي مواصلة الرباط وشد الرحال وتكثيف التواجد في المسجد المبارك، من أجل تشكيل درع لحمايته من المخاطر التهويدية المتزايدة”.

ممارسات قوات الاحتلال

وأضاف هارون أن “عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاته العسكرية ضد المصلين ورواد الأقصى، والتي كان آخرها منع شبان من أداء صلاة الفجر اليوم الجمعة، تشكّل عدوانا خطيرا، ويجب عدم التسليم بها، وكسر هذه القيود والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا”.

وشدد على ضرورة النهوض من أجل الدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية، في ظل ما تتعرض له من “انتهاكات وحشية”، تزامنا مع حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وأماكن وجوده كافة.

انتهاكات المستوطنين

ولفت هارون إلى أن المستوطنين باتوا يتجرؤون على تنفيذ طقوس تلمودية غير مسبوقة في الأقصى، بسبب الدعم الكبير الذي يتلقونه من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، إلى جانب عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا ومقدساته.