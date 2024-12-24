غزة.. قوات الاحتلال تُخلي المستشفى الإندونيسي بالقوة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، باتجاه مدينة غزة سيراً على الأقدام.

وأضاف أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقَّدمت في محيط المستشفى الإندونيسي شرق جباليا تزامنًا مع غارات جوية وإطلاق مكثف للنيران. كما أجبرت من بداخل المستشفى، من طواقم طبية ومرضى ونازحين على الإخلاء الفوري والتوجه لمدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران على بوابة المستشفى، وقصف شديد على محيطه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي كثَّفت من استهدافها للمنظومة الصحية في شمال القطاع، وذلك بحصارها واستهدافها المباشر للمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية وإصرارها على إخراجها عن الخدمة.

وأضاف البيان أن القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه، وعلى مدار الساعة دون أي توقف، كما تتناثر الشظايا داخل ساحات المستشفى محدثة أصواتًا مرعبة وأضرارًا جسيمة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من بلدة بيت لاهيا ومشروعها.

يأتي ذلك وسط استمرار سياسة نسف وتفجير المباني في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، الذي يفرض عليه جيش الاحتلال حصارًا بالنيران منذ أسابيع، بينما تقدمت الآليات العسكرية تجاه المستشفى، الجمعة.

وفي منطقة تل الزعتر، قصف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية مستشفى العودة الأهلي، واشتعلت النيران في منازل محيطة بالمستشفى بفعل القصف الإسرائيلي.