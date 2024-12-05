“كان في طفلتين مولعين زي الفحم”.. شهادات مروعة على مجزرة مواصي خان يونس (فيديو)

روى شهود عيان للجزيرة مباشر، اللحظات الأولى لاستهداف خيام مواصي خان يونس، بجنوب قطاع غزة، مساء الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد 20 مواطنا من بينهم نساء وأطفال.

وصف النازح لؤي شراب للجزيرة مباشر، هول المشهد في اللحظات الأولى للاستهداف الذي تسبب في اشتعال حريق في الخيام، قائلًا: “كنا لسه مخلصين صلاة المغرب، وفجأة لقينا النار ولعت فينا، وأيش اللي صار وقتها والله منا عارف، بس اللي بعرفه أنه صرنا نجري بدون وعي، بس بحاول أنقذ زوجتي وأطفالي، ومع ذلك بنتي تصاوبت وهيها بالمستشفى”.

وأضاف: “كان في طفلتين مولعين زي الفحم، وأمهم مستشهدة قدامهم، ومن هول المنظر دخت ووقعت على الأرض وأنا بنتشل الشهداء، لأنه كلهم كانوا مفحمين”.

وقال الشاب مروان الأسطل للجزيرة مباشر: “ما يقارب الأربع أشخاص اللي طلعوا أحياء من هذه المجزرة واللي استشهدوا مدنيين أبرياء، وأغلبهم نساء وأطفال، شو ذنب الرُّضع الاي استشهدوا حرق؟”.