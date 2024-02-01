“ثأرا لعائلتي”.. تفاعل واسع مع عبارة مقاوم من القسام خلال استهدافه دبابة إسرائيلية (فيديو)

لقيت صرخة مقاوم من كتائب القسام تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنفيذه ضربة دقيقة صوب دبابة إسرائيلية خلال المعارك في قطاع غزة.

وتفاعل الناشطون مع كلمة المقاوم “ثأرًا لعائلتي” بشكل واسع، وأشار أحدهم إلى أن “المجازر التي يرتكبها الاحتلال هي مشاريع ثأر، وانتقام آت لا محالة”.

وأشار البعض إلى أن “الأطفال الذي هجروا ويتموا وفقدوا عائلاتهم هم مشاريع مجاهدين قادمين”.

وتنشر كتائب القسام بشكل شبه يومي تسجيلات مصورة لعملياتها في الميدان، وللحظات استهداف مقاتليها لآليات الاحتلال وجنوده.

بعد هجومه على قوات الاحتلال في قطاع غزة.. مجاهد من القسام: "هذه ثأراً لعائلتي". هنا رسالة للاحتلال تقول في معناها إن جرائمك ومجازرك هي مشاريع ثأر وانتقام آت لا محالة، هذا ما قاله المجاهد ويقوله المجاهدون بفعلهم، بعد نحو أربعة أشهر من الإبادة والتجويع يقولون للصهاينة نحن لم ننكسر… pic.twitter.com/w9tRNKsn4H — رضوان الأخرس (@rdooan) January 31, 2024

هذه المشاهد التي بثتها للتو #كتائب_القسام لا تُشبه أي مشاهد سبقتها، وأهم ما فيها العبارة الأخيرة..

"هذي الضربة ثأراً لعائلتي"

يااااااا الله، هذا المجاهد الصابر المحتسب، عائلته استشهدت في القصف الصهيوني، وبكل ثبات يُعلن أن ضربته ثأراً لهم، وكم من ثأر يسكن بيوتنا يا كيان المسخ. pic.twitter.com/FEJ8ZSdxu8 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 31, 2024

"هاي ثأراً لعيلتي".. هزتني هذه الكلمة من هذا الشاب الذي خرج لملاقاة العدو بكامل حلّته، متزيناً مقداماً أسداً هصوراً مقبلاً غير مدبر، أحال الميركافا ذات 65 طناً إلى خردة يسمع صوت أشلاءها الفولاذية ترتطم بالأرض، ويجهز فوراً برصاصه على جنودها، ويغنم ما يغنم بعدها أعزك الله يا رجل! pic.twitter.com/eNv9zIrQ0k — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) January 31, 2024

طول عمري بسمع جملة "غسل حسرة قلبي"

هاد البطل جسدها فعليًا وغسل حسرة قلبه

لا هيك الثأر يا بلاش https://t.co/AThnij0mrl — Sereen 𓂆🇵🇸 (@ser10een) January 31, 2024

الحُرُّ يُدْرِكُ ثأره بيديه!

القسّاميُّ يقولُ : هذه الضّربة ثأراً لعائلتي 💚 pic.twitter.com/HFn75IsWmR — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) January 31, 2024

المجاهد القسامي: "هذه ثأراً لعايلتي" المقاومة في غزة يقدمون أرواحهم في سبيل الله للدفاع عن هذه الأمة وعن مقدساتها. وصهاينة العرب لا يتركون فرصة الا ويطعنون بهؤلاء الشرفاء الكرماء وأهلهم وأهل غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/bXz423bRK0 — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 31, 2024

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"هذي الضربة ثأراً لعائلتي"

كلمات من القلب من هذا البطل الذي يثأر ل عائلته التي استشهدت في القصف الصهيوني،

لن يضيع حق الشهداء ..وسيدفعون الثمن باذن الله#ولعت #غزة pic.twitter.com/cwmg8knqb5 — Ahmed (@ahmedyehia___) January 31, 2024