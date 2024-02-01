فلسطين

“ثأرا لعائلتي”.. تفاعل واسع مع عبارة مقاوم من القسام خلال استهدافه دبابة إسرائيلية (فيديو)

مجاهد من القسام: هذه ثأرا لعيلتي
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1/2/2024-|آخر تحديث: 1/2/202408:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقيت صرخة مقاوم من كتائب القسام تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنفيذه ضربة دقيقة صوب دبابة إسرائيلية خلال المعارك في قطاع غزة.

وتفاعل الناشطون مع كلمة المقاوم “ثأرًا لعائلتي” بشكل واسع، وأشار أحدهم إلى أن “المجازر التي يرتكبها الاحتلال هي مشاريع ثأر، وانتقام آت لا محالة”.

وأشار البعض إلى أن “الأطفال الذي هجروا ويتموا وفقدوا عائلاتهم هم مشاريع مجاهدين قادمين”.

وتنشر كتائب القسام بشكل شبه يومي تسجيلات مصورة لعملياتها في الميدان، وللحظات استهداف مقاتليها لآليات الاحتلال وجنوده.

 

المصدر : الجزيرة مباشر