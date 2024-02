شاهد: اعتقال متظاهرين طالبوا من أمام مقر الخارجية الأمريكية بوقف الحرب على غزة

اعتقل الأمن الأمريكي متظاهرين من أمام مقر وزارة الخارجية في واشنطن، اليوم الخميس، طالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق شارع رئيسي، معبرين عن رفضهم استمرار الحرب على غزة.

وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة”، و”وقف إطلاق النار الآن”، و”فلسطين حرة حرة.. والصهيوني يطلع برا”، كما رفعوا لافتات تطالب بحق العودة.

🚨🇺🇸🛣️#BREAKING: Protesters in Washington DC block five major entrances into the city demanding a ceasefire in the Gaza Strip.#WashingtonDC #UnitedStates #USProtest #Gaza #USNews pic.twitter.com/QWY9zhK9Fu

— upuknews (@upuknews1) February 1, 2024