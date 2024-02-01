شاهد: اعتقال متظاهرين طالبوا من أمام مقر الخارجية الأمريكية بوقف الحرب على غزة

اعتقل الأمن الأمريكي متظاهرين من أمام مقر وزارة الخارجية في واشنطن، اليوم الخميس، طالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق شارع رئيسي، معبرين عن رفضهم استمرار الحرب على غزة.

وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة”، و”وقف إطلاق النار الآن”، و”فلسطين حرة حرة.. والصهيوني يطلع برا”، كما رفعوا لافتات تطالب بحق العودة.

ولا يقتصر الحراك في الولايات المتحدة على المظاهرت والوقفات، حيث طالبت مجالس مدن أمريكية بوقف الحرب على غزة.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات المدن أن عشرات المدن الأمريكية، منها شيكاغو وسان فرانسيسكو، أصدرت قرارات بشأن الحرب على غزة، ويدعو معظمها إلى وقف إطلاق النار مما يفرض المزيد من الضغوط على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدرت 48 مدينة على الأقل قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت ست مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام.

وجرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا، لكن صدر 14 قرارا على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب.