كتائب القسام تنشر لقطات لاستدراج قوات الاحتلال وتفخيخ آلياتهم في خان يونس (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة للمعارك بين مقاتليها وقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظهر في التسجيل الذي بثته القسام في صفحتها على “تلغرام”، مساء الخميس، استهداف آليات لقوات الاحتلال، واستدراج قوات إسرائيلية إلى مواقع مفخخة قبل تفجيرها.

وفي اليوم الأول من فبراير/شباط ومع قرب دخول العدوان شهره الخامس، أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات، “وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 561، بينهم 224 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.​​​​​​​