فلسطين

مدينة شيكاغو الأمريكية تصوت لصالح قرار بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

تجمع خارج مجلس مدينة شيكاغو الأمريكية في يوم دعوة المجلس إلى وقف الحرب في غزة
تجمع خارج مجلس مدينة شيكاغو الأمريكية في يوم تبني المجلس دعوة إلى وقف الحرب على غزة (وكالة الأناضول)
1/2/2024

صوت مجلس مدينة شيكاغو بالموافقة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وحسم عمدة المدينة براندون جونسون التصويت بعد أن وافق 23 عضوا على القرار مقابل رفض 23 آخرين، وبعد تصويت جونسون بالموافقة أصبح عدد الموافقين 24 ليتم تمرير القرار.

وبهذا تصبح شيكاغو الآن أكبر مدينة أمريكية تتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار، لتنضم إلى مينيابوليس وسان فرانسيسكو وأوكلاند وأتلانتا وديترويت.

ونص القرار هو” نحن أعضاء مجلس مدينة شيكاغو، ندعو بموجب هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء العنف المستمر في غزة الدعوة لإرسال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والغذاء والمياه إلى المنطقة المتضررة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وليس للقرار قوة القانون ولكنه يعبر عن الإرادة الجماعية لمجلس المدينة.

وفي قاعة مبنى مجلس المدينة، احتفل المناصرون للقرار وهتفوا لفلسطين وغزة وكرروا دعوتهم لوقف إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة مباشر