مدينة شيكاغو الأمريكية تصوت لصالح قرار بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

صوت مجلس مدينة شيكاغو بالموافقة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وحسم عمدة المدينة براندون جونسون التصويت بعد أن وافق 23 عضوا على القرار مقابل رفض 23 آخرين، وبعد تصويت جونسون بالموافقة أصبح عدد الموافقين 24 ليتم تمرير القرار.

BREAKING: After months of protest, Chicago becomes the largest city in the country to call for a ceasefire after passing a city council resolution.

City council voted 23-23 on the resolution and mayor Brandon Johnson broke the tie in favor of ceasefire. pic.twitter.com/RKRTHQV0MC

