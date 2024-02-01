مدينة شيكاغو الأمريكية تصوت لصالح قرار بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

صوت مجلس مدينة شيكاغو بالموافقة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وحسم عمدة المدينة براندون جونسون التصويت بعد أن وافق 23 عضوا على القرار مقابل رفض 23 آخرين، وبعد تصويت جونسون بالموافقة أصبح عدد الموافقين 24 ليتم تمرير القرار.

BREAKING: After months of protest, Chicago becomes the largest city in the country to call for a ceasefire after passing a city council resolution. City council voted 23-23 on the resolution and mayor Brandon Johnson broke the tie in favor of ceasefire. pic.twitter.com/RKRTHQV0MC — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 31, 2024

وبهذا تصبح شيكاغو الآن أكبر مدينة أمريكية تتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار، لتنضم إلى مينيابوليس وسان فرانسيسكو وأوكلاند وأتلانتا وديترويت.

ونص القرار هو” نحن أعضاء مجلس مدينة شيكاغو، ندعو بموجب هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء العنف المستمر في غزة الدعوة لإرسال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والغذاء والمياه إلى المنطقة المتضررة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

BREAKING: Chicago City Council passes cease-fire resolution. Chicago becomes the largest American city to call for a Gaza cease-fire after a monthslong debate & a tense meeting where spectators were cleared out. Huge win for local pro-Palestine groups and progressive aldermen. pic.twitter.com/gNx1NM5NvF — Jake Sheridan (@JakeSheridan_) January 31, 2024

وليس للقرار قوة القانون ولكنه يعبر عن الإرادة الجماعية لمجلس المدينة.

وفي قاعة مبنى مجلس المدينة، احتفل المناصرون للقرار وهتفوا لفلسطين وغزة وكرروا دعوتهم لوقف إطلاق النار.