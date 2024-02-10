وزير الخارجية الإيراني يكشف عن محتوى رسالة أمريكية لطهران خلال الأسابيع الماضية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة إلى لبنان، السبت، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة، وإن طهران تُجري محادثات مع الرياض بشأن المسألة.

وحذر عبد اللهيان من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان، قائلًا إن ذلك سيكون “اليوم الأخير” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف “خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت إيران وأمريكا الرسائل”.

وأوضح أن واشنطن طلبت من طهران مطالبة حزب الله “بعدم المشاركة على نطاق واسع في هذه الحرب” على إسرائيل.

وهذه أبرز تصريحات عبد اللهيان خلال المؤتمر: