وزير الخارجية الإيراني يكشف عن محتوى رسالة أمريكية لطهران خلال الأسابيع الماضية
10/2/2024-|آخر تحديث: 10/2/202410:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة إلى لبنان، السبت، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة، وإن طهران تُجري محادثات مع الرياض بشأن المسألة.
وحذر عبد اللهيان من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان، قائلًا إن ذلك سيكون “اليوم الأخير” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف “خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت إيران وأمريكا الرسائل”.
وأوضح أن واشنطن طلبت من طهران مطالبة حزب الله “بعدم المشاركة على نطاق واسع في هذه الحرب” على إسرائيل.
وهذه أبرز تصريحات عبد اللهيان خلال المؤتمر:
- كانت لدينا مباحثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص الوضع في المنطقة.
- واضح أنه بعد مضي أكثر من 4 أشهر من الحرب لم يحقق الكيان الصهيوني أي نتائج.
- نعتقد أن المقاومة الفلسطينية وحماس قامت بعمل حكيم ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
- نقول بصراحة إنه إذا تطلعت أمريكا إلى الهدوء فعليها وقف جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.
- الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد إلا الخير للبنان.
- طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة.
- العلاقات مع لبنان في أفضل أحوالها ولدينا وجهات نظر متوافقة بشأن القضايا الإقليمية.
- المنطقة تسير نحو الاستقرار والتوصل إلى حل سياسي رغم رغبة نتنياهو في استمرار الحرب.
- نتنياهو يسعى لأخذ البيت الأبيض رهينة بهدف البقاء في منصبه.
- نتابع الأبعاد القانونية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وندعم خطوة جنوب إفريقيا.
- لبنان يقف في الخطوط الأمامية لمحور المقاومة.
- إذا لم تكن هناك مقاومة في لبنان فلن يكون هناك لبنان.
- جذور ما حدث في غزة لا تعود إلى ما حدث في 7 أكتوبر بل تعود لأكثر من 75 عاما من الاحتلال.
- إيران تدعم بقوة أمن الملاحة الدولية.
- ما قامت به أمريكا وبريطانيا في جنوب البحر الأحمر هو توسيع للحرب في المنطقة.
- هناك تشاور مستمر بين طهران والرياض فيما يخص الأراضي الفلسطينية.
- مفتاح أمن الملاحة في البحر الأحمر هو وقف الحرب على غزة.
- دائما ما نتلقى تقييما واضحا ودقيقا من حسن نصر الله بشأن التطورات في المنطقة.
- التطورات في غزة والضفة الغربية ليس لها أي حل سوى الحل السياسي.
- سندعم أي مبادرة بشأن القضية الفلسطينية ويكون الشعب الفلسطيني في القلب منها.
المصدر : الجزيرة مباشر