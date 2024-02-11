اعتقال إسرائيليين بعد مظاهرة ضد نتنياهو أغلقت طريقا رئيسيا في تل أبيب (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 11 شخصا، أثناء قمعها تظاهرتين في مدينة تل أبيب، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الشرطة قمعت تظاهرتين في ساحة كابلان، وشارع “أيالون”، وسط تل أبيب، حيث اعتقلت 11 شخصًا بتهمة “إثارة الشغب وانتهاك النظام”.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في شارع أيالون، وفق الصحيفة ذاتها.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مدن؛ بينها القدس وتل أبيب وهرتسليا وحيفا، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

קרובי משפחה של חטופים ופעילים למען שחרורם חוסמים את איילון דרום ליד מחלף השלום, והבעירו מדורות על הכביש pic.twitter.com/05QkzzCexu — Bar Peleg (@bar_peleg) February 10, 2024

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء السبت، عن “مشاركة المئات في مظاهرة قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس، وآخرون أمام منزله في قيسارية”.

ويواجه نتنياهو، انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل في كشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.