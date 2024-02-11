حزب الله ينشر لقطات لاستهداف مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانات عدة، السبت، استهداف مواقع ومنشآت عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

ونشر الحزب في ساعة مبكرة الأحد، مشاهد من “عملية استهداف المقاومة الإسلامية عددا من الأهداف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”.

وقال إن عناصره استهدفوا أيضا “منشأة بيت الجندي، في مستعمرة كريات شمونة، بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابةً مباشرة، كما استهدفوا قاعدة خربة ماعر، ومرابضها بصواريخ فلق”.

كما أعلن الحزب “استهداف مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ديشون، بصواريخ الكاتيوشا‏”.

وارتفعت هذا الأسبوع وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود والمناطق القريبة منها بين الجانبين.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.