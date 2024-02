يونيسيف: كم من الأطفال سيموتون قبل أن ينتهي الكابوس؟

تساءلت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” كاثرين راسل، الأحد، “كم من الأطفال سيموتون قبل أن ينتهي هذا الكابوس في قطاع غزة؟“.

وقالت كاثرين، في معرض تعليقها على استشهاد الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام في مدينة غزة: “أنباء مفجعة عن العثور على جثمان الطفلة الصغيرة مع أقاربها، وعمال الإنقاذ الذين حاولوا إعادتها بأمان إلى والدتها”.

Rafah is one of the most densely populated places on earth, teeming with children & families, some already displaced many times by war in Gaza.

Some 1.3M civilians are pushed into a corner, living on streets or shelters.

They must be protected. They have nowhere safe to go. pic.twitter.com/3rjsX3QgbP

— Catherine Russell (@unicefchief) February 11, 2024