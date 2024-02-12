أبو عبيدة يكشف مصير 3 من الأسرى الإسرائيليين المصابين في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين الثمانية الذين كُشف الأحد عن إصابتهم بجروح خطرة في “الغارات الصهيونية الهمجية” على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتائب، أبو عبيدة “سيتم تأجيل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى”.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام مقتل أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة وإصابة 8 آخرين بجروح خطرة، في قصف إسرائيلي على القطاع.

وأضافت القسام أن أوضاع الأسرى “تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم”، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين بسبب تواصل القصف والعدوان على غزة.

وخلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام في مرات عديدة أن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وتُقدّر تل أبيب وجود 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.