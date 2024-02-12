فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن “تحرير أسيرين” في عملية برفح

أفراد من الجيش الإسرائيلي في غزة
أفراد من الجيش الإسرائيلي في غزة (ر ويترز)
12/2/2024

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم “تحرير رهينتين” إسرائيليتين خلال عمليّة في رفح جنوبي غزّة ليل الأحد الاثنين.

وقال الجيش في بيان إنه “تمت استعادة فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما) خلال عمليّة ليليّة في رفح نفّذها بشكل مشترك كلّ من الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) والشرطة الإسرائيليّة”.

وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في “حالة جيدة”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة غارات إسرائيليّة ليليّة على رفح خلّفت 52 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

المصدر : وكالات