الجيش الإسرائيلي يعلن “تحرير أسيرين” في عملية برفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم “تحرير رهينتين” إسرائيليتين خلال عمليّة في رفح جنوبي غزّة ليل الأحد الاثنين.

وقال الجيش في بيان إنه “تمت استعادة فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما) خلال عمليّة ليليّة في رفح نفّذها بشكل مشترك كلّ من الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) والشرطة الإسرائيليّة”.

وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في “حالة جيدة”.

عاجل | الجيش الإسرائيلي:

– تحرير مختطفين إسرائيليين اثنين هما فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا) من #رفح في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشـ.ـاباك ووحدة شرطية خاصة.

– الوضع الصحي للمختطفين اللذين تم تحريرهما من رفح جيد وتم نقلهما إلى مستشفى تل هشومير شرقي تل أبيب.… pic.twitter.com/Sxk154hxSO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 12, 2024

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة غارات إسرائيليّة ليليّة على رفح خلّفت 52 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.