جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في البلدة القديمة من القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب الشاب، ما أدى لإصابته بجروح، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأعلنت الشرطة “تحييد” شاب فلسطيني، وزعمت تنفيذه محاولة عملية طعن قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب: “قبل قليل، ورد بلاغ عن مشتبه به حاول طعن شرطيين في البلدة القديمة بالقدس، حيث تم تحييده”.

ومع استشهاد الشاب ترتفع حصيلة الشهداء في القدس والضفة الغربية إلى 389 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.