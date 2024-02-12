فلسطينيون في رفح يتحاشون النزوح القسري إلى سيناء (فيديو)

دفع القصف الإسرائيلي العنيف والشديد لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فجر الاثنين، مَن استطاع مِن الفلسطينيين إلى النزوح مرة جديدة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر نزوح فلسطينيين في رفح عكسيا نحو دير البلح وخان يونس والنصيرات رغم خطورة الأوضاع فيها، تجنبا لاضطرارهم إلى النزوح قسرا إلى سيناء خارج حدود القطاع إذا شن الاحتلال عملية برية.

وقال أحد النازحين إنهم نزحوا أكثر من 5 مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وروى آخر تفاصيل ليلة شديدة على رفح، إذ قُصفت “بالإف 16 والهليكوبتر والدبابات وبكل شي”، كما يقول.

وأظهر التسجيل بقايا ما استطاع النازحون نقله، ليقيموا خيامهم في منطقة خان يونس والنصيرات ودير البلح، التي شهدت اجتياحا كبيرا لقوات الاحتلال، وما زال الوضع فيها خطيرا.

وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد وفجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح، أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.

ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمالي القطاع ووسطه إلى الجنوب بادعاء أنها “مناطق آمنة” لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمستشفيات.​​​​​​​​​​​​​​