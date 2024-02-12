كتائب القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، أن أفرادها قتلوا 10 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها “تمكنوا من الإجهاز على 10 من جنود الاحتلال من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس”.

كما أشارت الكتائب إلى أن مقاتليها “تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي أحدث إحصائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 566، بينهم 229 منذ بداية التوغل البري.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن هجومها البري، الذي بدأ في 27 أكتوبر الماضي.​​​​​​​

ومنذ 129 يوما، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الاثنين 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” لأول مرة في تاريخها.