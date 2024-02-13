العملية العسكرية الإسرائيلية لتحرير أسيرين حولت رفح “جحيما”.. هذا ما جرى في الليلة الصعبة

بعد أربعين يوما على مولده، استشهد الرضيع ماجد العفيفي في غارات إسرائيلية شنت بالتزامن مع عملية عسكرية من جنود الاحتلال لاستعادة أسيرين كانا محتجزين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

ويقول خال الرضيع، سائد الهمص (26 عاما) من مخيم رفح للاجئين “سمعنا القصف دون سابق إنذار”.

ويضيف “الشهيد ماجد العفيفي ولد قبل 40 يوما بالضبط واستشهد، وهو توأم، وأمه أصيبت بالكتف”.

والرضيع من بين نحو 100 فلسطيني قضوا خلال الليل في عملية عسكرية إسرائيلية على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة

ونفذ جيش الاحتلال الليلة الماضية عشرات الغارات على مدينة رفح التي لجأ إليها 1,4 مليون نسمة منذ اندلاع الحرب المدمرة على غزة.

ويقول أبو صهيب الذي كان نائما في منزل يبعد عشرات الأمتار عن الموقع الذي طاله القصف الإسرائيلي: “سمعنا أصوات انفجارات مثل جهنم”.

ويضيف: “سمعنا صوت طائرات حربية تطلق النار وشاهدنا مروحية تهبط في المكان”.

ويقع المنزل الذي كانت الرهينتان محتجزتين فيه، في مبنى مكون من أربعة طوابق. وأفاد شهود بأن القصف حوّل خمسة أبنية، بجانب المنزل إلى كومة ركام.

ويشير الشهود إلى أن المنزل خال من السكان، قام سكانه بإخلائه قبل شهرين بعدما وصلهم تحذير من الجيش بقصفه.

وخلف القصف خمس حفر كبيرة بعرض أمتار على الأقل وعمق خمسة أمتار.

أما أبو عبد الله القاضي فيقول “لا مجال أن أقول كيف عشنا الليلة”. ويضيف “قتلوا ابن عمي، قتلوا بالقصف أشخاصا كثيرين ودمروا البيوت”.

ووفقا للقاضي “اقتحموا (الجنود الإسرائيليون) هذه العمارة ويبدو أنهم حرروا أسرى ثم قصفوها وقصفوا كل البيوت بجانبها”.

“ليلة مرعبة”

ويقع مخيم رفح للاجئين في قلب مدينة رفح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد مواصلة القتال في رفح وهو ما أثار قلقا دوليا بشأن 1,4 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال الاثنين “وحده الضغط العسكري المتواصل حتى النصر الكامل سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وخوفا من هجوم بري إسرائيلي على رفح، بدأت عشرات العائلات الاثنين النزوح مع أمتعتها القليلة.

ويقول علاء محمد (42 عاما) والذي يهم بحزم أمتعته تمهيدا للنزوح من رفح نحو دير البلح وسط القطاع “كانت ليلة مرعبة”.

ويضيف “ما حدث الليلة ينذر بحدوث شيء كبير في رفح، يبدو أن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح كما أعلنوا”.

وبحسب محمد فإنه “لم ننم منذ الليل، منذ الفجر بدأنا بتوضيب أغراضنا وجمعها” بينما ذهب شقيقه وعمه لجلب وسيلة نقل.

ويشير “كثير من العائلات فكت خيامها مثلنا، أتمنى أن نجد سيارة أو شاحنة، اتصلنا بأكثر من سائق نعرفهم لكن جميعهم مشغولون”.