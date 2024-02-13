شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لما قال إنه يحيى السنوار في أحد الأنفاق

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقطعًا مصورًا قال إنه لقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يعود إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويظهر في المقطع شاب وأطفال يسيرون داخل نفق، ومن ثم يسير خلفهم شخص آخر ادعى الجيش أنه السنوار.

ولا تظهر ملامح الشخص الذي قالت إسرائيل إنه السنوار، لكن التسجيل وضع خطوطًا على محيط جسده، في إشارة إلى أنه يشبه ملامح جسد السنوار.