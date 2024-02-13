شاهد: وداع طفل استشهد برصاص قناصة الاحتلال أمام مدرسة في خان يونس
مدة الفيديو 03 minutes 16 seconds
13/2/2024
أظهرت لقطات خاصة للجزيرة مباشر اللحظات الأخيرة قبل دفن طفل اغتالته قوات الاحتلال أمام مدرسة في خان يونس.
وفي كفنه الصغير، يحاول المسؤول الطبي مسح وجهه من الدماء قبل أن يودعه أهله إلى مثواه الأخير.
ويظهر في التسجيل والد الطفل خالد محمد أبو طعمية، وهو يقبّله ويقول “الله يرحمك يابا ويتقبلك شهيد”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.
المصدر : الجزيرة مباشر