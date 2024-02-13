شاهد: وداع طفل استشهد برصاص قناصة الاحتلال أمام مدرسة في خان يونس

أظهرت لقطات خاصة للجزيرة مباشر اللحظات الأخيرة قبل دفن طفل اغتالته قوات الاحتلال أمام مدرسة في خان يونس.

وفي كفنه الصغير، يحاول المسؤول الطبي مسح وجهه من الدماء قبل أن يودعه أهله إلى مثواه الأخير.

ويظهر في التسجيل والد الطفل خالد محمد أبو طعمية، وهو يقبّله ويقول “الله يرحمك يابا ويتقبلك شهيد”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.​​​​​​​