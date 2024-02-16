“أطفال ماتوا بسبب الجفاف والجوع”.. مدير مستشفى كمال عدوان يكشف عن أوضاع مأساوية (فيديو)

كشف الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، عن أوضاع مأساوية يعيشها الأهالي في الشمال.

وأكد وقوع وفيات بسبب الجفاف وسوء التغذية، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على الشمال، الذي أدى إلى نقص الطعام وانتشار الأمراض.

وقال أبو صفية للجزيرة مباشر: “فقدنا عددا لا بأس فيه من الأطفال بسبب سوء التغذية المنتشر في شمال غزة، وتم إدخال العديد من الحالات للعناية المركزة، وأغلب الحالات تكون متقدمة”.

وقال إن هناك “انتشارا لعدوى في الجهاز الهضمي والنزلات المعوية التي من مضاعفاتها الجفاف”.

وأشار إلى أنهم اضطروا إلى دمج “قسم العناية المركزة وقسم الحضانة في مكان واحد لعدم وجود كهرباء كافية”.

وبين أن أغلب حالات الولادة في شمال القطاع التي تصل إلى المستشفى تكون في وضع حرج جدا، وعلامات الضعف والشحوب بادية على المواليد بسبب سوء التغذية.

وقال إن ضعف تغذية الأم نجم عنه “ضعف في إدرار الحليب، وولادة أطفال بأحجام صغيرة”.

وأكد أن “الوضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.