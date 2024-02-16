“المدنيون يموتون من الجوع”.. ماكرون يطالب بإغاثة أهل غزة وإنشاء دولة فلسطينية (فيديو)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى، الجمعة، خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله إن “الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا”، وطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة “الذين يموت بعضهم من الجوع”.
وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، داعيًا إلى “اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها” في هذا المجال.
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وخلال اللقاء أيضًا حذّر ماكرون من أن هجومًا عسكريًا إسرائيليًا على رفح سيؤدي إلى “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
“المدنيون يموتون من الجوع”.. الرئيس الفرنسي يطالب بإغاثة أهل غزة pic.twitter.com/emDWoXzq1i
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2024
وقال إن “المساعدات التي تصل في الوقت الحالي غير كافية، والمدنيون يموتون من الجوع ومن الأمراض والأوبئة”.
وأشار إلى أنه طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بفتح ميناء أسدود، وكذلك أن تصبح الحدود مع الأردن منصة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأكد أن “فرنسا مستعدة للمساهمة في هذا الجهد وكذلك فتح الحدود في شمال غزة، وأنا أشارك قلق الأردن بخصوص سياسة الاستيطان، واستفزازات المستوطنين، وطلبت من نتنياهو الالتزام الكامل بهذا الصدد”.