شاهد: أول ظهور لأبو عبيدة منذ 33 يوما
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16/2/2024-|آخر تحديث: 16/2/202407:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” أن المقاومة الفلسطينية “ستستمر في التصدي لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة”.
وقال في تسجيل مصور، مساء الجمعة، إن “العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه ملفق”.
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وأكد أن “الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدًا، وهذا الجيش النازي الصهيوني تعمد قتل أسراه وإصابتهم”.
ويعد هذا أول خطاب لأبو عبيدة، منذ خطابه في 14 يناير/كانون الثاني، الذي ألقاه في اليوم الـ100 للحرب على غزة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- معركة “طوفان الأقصى” غيّرت وجه المنطقة وكتبت بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر
- طوفان الأقصى لن يهدأ وسيتشكل أكثر وأكثر ليزيل الظلم والعدوان
- يواصل مجاهدونا في كتائب القسام والمقاومة مواجهة جيش مجرم نازي ليس له مثيل في التاريخ المعاصر
- مجاهدونا يوقعون خسائر فادحة في صفوف العدو
- ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان
- نؤثر عدم الإعلان عن بعض العمليات لأسباب أمنية أو ظروف ميدانية معقدة
- مجاهدونا في مناطق التوغل كافة يخوضون معارك بطولية بتكتيكات مختلفة وبأسلحة مناسبة
- ستستمر مقاومتنا لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة
- مقاومتنا للعدوان ستستمر حتى خروج آخر جندي له من القطاع
- ما يطلقه العدو من تصريحات وأرقام ومعلومات دعاية كاذبة
- العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه العدو ملفق
- الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدًا
- الجيش النازي الصهيوني تعمد قتل أسراه وإصابتهم
المصدر : الجزيرة مباشر