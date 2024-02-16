شاهد: أول ظهور لأبو عبيدة منذ 33 يوما

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أن المقاومة الفلسطينية “ستستمر في التصدي لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة”.

وقال في تسجيل مصور، مساء الجمعة، إن “العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه ملفق”.

وأكد أن “الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا، وهذا الجيش النازي الصهيوني تعمد قتل أسراه وإصابتهم”.

ويعد هذا أول خطاب لأبو عبيدة، منذ خطابه في 14 يناير/كانون الثاني، والذي ألقاه في اليوم الـ100 للحرب على غزة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة: