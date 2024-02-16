أهالي في غزة يناشدون “القيادة المصرية الحكيمة” إدخال المساعدات عبر معبر رفح (فيديو)

يعيش أهالي غزة وضعا إنسانيا صعبا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر للشهر الخامس على التوالي.

ورغم الحاجة الملحة إلى المساعدات الإنسانية القادمة من خارج القطاع، فإن هذه المساعدات تواجه عوائق وصعوبات عدة في الوصول إلى المحتاجين إليها.

وفي هذا السياق، طرحت الجزيرة مباشر على عدد من أهالي غزة سؤالا يتعلق بمسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إذ حمّل العديد من الفلسطينيين مصر مسؤولية بطء نسق وصول المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرين أن جهود السلطات المصرية الحالية غير كافية.

ويقول أحد أهالي القطاع: “القيادة المصرية الحكيمة قادرة على إدخال المساعدات عبر رفح لأنه معبر مصري فلسطيني، لا أمريكا ولا إسرائيل قادرة على التحكم فيه”، ويضيف شخص آخر “ليس بالضرورة أن تدخل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، يمكن إدخال المساعدات عبر معبر رفح”.

وحمّل بعض أهالي القطاع الدول العربية كذلك مسؤولية تأخر وصول المساعدات إلى غزة، إذ أشار أحد المتحدثين إلى أن هذه الدول لم تضغط بالشكل الكافي على إسرائيل والغرب للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

لكن إحدى النازحات فضلت الاعتماد على النفس، وعبرت عن عدم حاجتها إلى المساعدات، مطالبة بالسماح لها بالعودة إلى شمال غزة حيث يوجد منزلها ومصدر رزقها.