نصر الله يهدد إسرائيل بقصف إيلات ردا على تصعيد الهجمات في لبنان (فيديو)
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16/2/2024-|آخر تحديث: 17/2/202412:16 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
لوّح الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، الجمعة، بقصف مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل، ردًا على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتصعيد الهجمات في لبنان.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: “أقول ردًا على تصريحات وزير دفاع إسرائيل إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات”.
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واعتبر أن الهجمات التي شنتها إسرائيل على بلدتي النبطية والصوانة جنوبي لبنان “تطور يجب التوقف عنده، لأنه استهدف مدنيين”.
وتوعد نصر الله بأن “العدو (الإسرائيلي) سيدفع من دمائه ثمنًا لدماء المدنيين الذين استشهدوا بنيرانه”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نصر الله:
- نحن في معركة حقيقية مع عدو شرس مدعوم من الولايات المتحدة ومن الطبيعي سقوط شهداء
- العدوان الإسرائيلي على المدنيين في لبنان كان متعمدًا
- هدف العدو من قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف
- الأمريكيون يقصفون اليمن كي يتمكن الإسرائيليون من تركيز جهدهم على جبهتي فلسطين ولبنان
- نقول لمن يطالبوننا بالاستسلام أمام المشروع الإسرائيلي والأمريكي إن كلفة ذلك ستكون كبيرة للغاية
- ردنا على المجازر الإسرائيلية هو مواصلة العمل المقاوم وتصعيده
- استهداف كريات شمونة أمس بعشرات الصواريخ هو رد أولي على استهداف المدنيين قرب جنوب لبنان
- العدو سيدفع من دمائه ثمنًا لدماء المدنيين الذين استشهدوا بنيرانه في قرى جنوب لبنان
- العدو سيعلم أنه لن يستطيع أن يتمادى ويمس بمدنيينا
- الفلسطينيون لن يتراجعوا مهما بلغت التضحيات وأهل غزة لم يتخلوا عن أرضهم يومًا ولن يتخلوا
- أقول ردًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات
- استهداف كريات شمونة أمس بعشرات الصواريخ هو رد أولي على استهداف المدنيين في قرى جنوب لبنان
- المقاومة الفلسطينية تعرضت منذ 7 أكتوبر إلى أبشع عملية تشويه وإهانة وتزوير في منطقتنا
- الإدارة الأمريكية هي التي تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي على غزة
- إذا توقف الأمريكيون عن إمداد إسرائيل بالأسلحة فستتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورًا
- أمريكا تصر على استكمال هدف القضاء على “حماس” أكثر من الإسرائيليين أنفسهم
- بايدن ووزيرا خارجيته ودفاعه هم المسؤولون عن سفك كل قطرة دم في غزة ونتنياهو وحكومته أدوات تنفيذ
- عملية “طوفان الأقصى” كشفت خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة وإقامة دولة قومية لليهود
- الإسرائيليون يريدون إقامة دولة يهودية على كامل أراضي فلسطين واستنفروا بمجرد الحديث عن دولة فلسطينية
- نطالب بأن يكون الجيش اللبناني قويًا قادرًا على حماية لبنان لكن أمريكا هي التي تمنع ذلك
- المقاومة في لبنان وفلسطين كسرت ميزان الردع الإسرائيلي وهشمت صورته
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات