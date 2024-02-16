نصر الله يهدد إسرائيل بقصف إيلات ردا على تصعيد الهجمات في لبنان (فيديو)

لوح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، بقصف مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل، ردا على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتصعيد الهجمات في لبنان.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: “أقول ردا على تصريحات وزير دفاع إسرائيل إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات”.

واعتبر أن الهجمات التي شنتها إسرائيل على بلدتي النبطية والصوانة جنوبي لبنان “تطور يجب التوقف عنده لأنه استهدف مدنيين”.

وتوعد نصر الله بأن “العدو (الإسرائيلي) سيدفع من دمائه ثمنا لدماء المدنيين الذين استشهدوا بنيرانه”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نصر الله: