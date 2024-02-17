إعلان أمريكي ساخر ينتقد الدعم الحكومي لإسرائيل (فيديو)

انتشرت دعاية أمريكية ساخرة على مواقع التواصل تنتقد الدعم الحكومي لإسرائيل.

ويظهر في التسجيل رجل وزوجته يشتريان أغراض البيت، ويدور بينهما حوار ساخر من الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل.

وجاء الحوار التالي في الإعلان:

الزوجة: عزيزي!

الزوج: ماذا؟!

الزوجة: عليك أن تعيد البيض (إلى الرف).

الزوج: لماذا؟ ألم يعودوا (الأطفال) يحبون البيض؟

الزوجة: هم يحبونه، لكن هذا يعني تخصيص (توفير) 7 دولارات لقتل الفلسطينيين.

الزوج: ماذا؟! ألا نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار كل عام؟

الزوجة: نعم، والآن سنعطيهم 14 مليار دولار أخرى. هل تعرف حصة كل دافع ضرائب أمريكي من هذا المبلغ؟

الزوج: لا.

الزوجة: 85 دولارًا لكل شخص، وهذا يعني أن إسقاط قذائف على غزة يكلفنا أموالًا طائلة.

وتأتي هذه الدعاية وسط مطالبات واسعة للإدارة الأمريكية بإيقاف دعم الاحتلال ووقف إطلاق النار في غزة.

وتخصص إدارة بايدن تمويلًا يصل إلى 14 مليار دولار لإسرائيل خلال حربها على غزة. وتم رصد أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية ومخزون الذخائر الذي استخدمته إسرائيل في حربها حتى الآن.